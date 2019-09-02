Вассерман объяснил, как Польша «подсуетилась» и поспособствовала началу Второй мировой

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны, по его мнению, этот факт должен быть отражен во всех учебниках истории. Он обосновал это тем, что Варшава отказалась пригласить представителей России на мероприятия, которые проводились 1 сентября по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.

Известный интеллектуал и политолог Анатолий Вассерман в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Польша не является главным виновником начала вооруженного конфликта, но, несомненно, была одним из активных участников подготовки Второй мировой войны и провокатором.

«Если смотреть историю Второй мировой войны, то наибольшую роль в ее запуске сыграли англосаксонские страны. В промежутке между первым и вторым европейскими «раундами» мировой войны расклад в целом был такой: Великобритания «выкармливала» Германию в качестве противовеса своему стратегическому союзнику — Франции. А США «выкармливали» Германию и Россию, которая тогда называлась Советский Союз, в качестве противовеса своему стратегическому союзнику — Великобритании», — напоминает знаменитый эрудит.

Польша играла в этих процессах самостоятельную и очень «непристойную» роль — Польша, воссозданная из «обломков», попыталась захватить русские земли, некогда входившие в состав страны. И благодаря помощи Франции ей это частично удалось. Далее Польша на протяжении почти двух десятилетий была главным противником России и организатором множества провокаций.

«Сразу же после прихода к власти Национал-социалистической немецкой рабочей партии Польша только официально заключила с Германией договор о ненападении, но неофициально она вела переговоры с Германией о совместном нападении на нашу страну», —говорит собеседник ФАН.

По его словам, в 1938 году, когда Германия потребовала от Чехословакии передать ей Судетские горы, где концентрация немецкого населения была значительно выше, чем чешского, СССР попытался этому воспрепятствовать.

«У нас тогда был совместный советско-французско-чешский договор о взаимной поддержке и защите именно для подобных случаев. Но Польша отказалась пропустить советские войска через свою территорию в Чехословакию. А общей границы с Чехословакией у нас тогда не было. То есть именно Польша воспрепятствовала осуществлению этого договора. Естественно, при таком раскладе мы лишились возможности помочь Чехословакии»», — рассуждает интеллектуал.

По словам Анатолия Вассермана, англичане тоже сыграли очень серьезную «пакостную» роль. Чехословакия того времени по военной мощи была сопоставима с Германией. Опираясь на систему долговременных укреплений, созданную в Судетских горах, чехи могли нанести немцам достаточно серьезное поражение. А военная промышленность Чехословакии на тот момент была едва ли не больше германской.

«Но тут англичане надавили на французов, и они совместно заявили, что если Чехословакия будет сопротивляться, то она будет признана виновницей начавшейся войны. А это означало, что Англия с Францией могут не только оказать ей в своей поддержке, но и потребовать, чтобы соседствующие с Чехословакией страны — Польша и Румыния — напрямую поддержали Германию. А в войны против такой объединенной группировки Чехословакия заведомо не выдержала бы, тем более что внутри страны были серьезные противоречия между чехами и словаками», — напоминает эрудит.

Он добавил, что даже в этом случае Польша «подсуетилась».