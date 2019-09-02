Daewoo Nexia снес светофор и врезался в каршеринговый Renault в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 сентября. Серьезное ДТП произошло напротив Эрмитажа в ночь на 2 сентября в Санкт-Петербурге: Daewoo Nexia влетел в светофор, после чего врезался в каршеринговый автомобиль. Видео с места аварии появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Дворцовой набережной. После аварии из легковой машины Daewoo Nexia выбежали два человека, которые скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники ДПС попытались догнать виновников аварии — водителя и пассажира, но тем удалось убежать. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ФАН сообщало, что два легковых автомобиля столкнулись на трассе Белгород — Павловск, погибли четыре человека. Известно, что авария произошла около 06.20 1 сентября, столкнулись ВАЗ-2111 и Hyundai Solaris. В результате ДТП погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Ранения различной степени тяжести получили еще два человека.