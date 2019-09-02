Жители Сирии рассказали ФАН о том, как в их стране относятся к Путину и России

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии решил узнать у простых сирийцев, как они относятся к России и российскому народу. Данный вопрос в настоящее время вновь оказался довольно актуален в связи с недавними очередными фейками западных СМИ об операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ в Идлибе. Об итогах опроса — в нашем материале.

Российские и сирийские власти уже неоднократно выражали беспокойство в связи с тем, как пресса США и союзных Вашингтону стран однобоко освещает происходящее в САР. Американцы настойчиво пытаются переложить всю ответственность за тяжелую гуманитарную ситуацию в арабской республике на Дамаск и Москву, замалчивая собственный большой вклад в раскачивание обстановки в стране.

В связи с антитеррористической операцией в Идлибской зоне деэскалации данная тема зазвучала еще отчетливее в западных СМИ. Почти ежедневно тиражируются информационные вбросы о якобы страшных последствиях бомбардировок ВКС РФ и ВВС Сирии. Между тем как раз удар самих Соединенных Штатов, произведенный вечером 31 августа, причинил большой материальный ущерб Идлибу и окрестностям и унес жизни десятков местных жителей, как сообщили в Минобороны России.

Что думают сами сирийцы об РФ и ее участии в сирийском конфликте? Является ли наша страна в глазах населения этой арабской республики агрессором, как пытаются выставить ее на Западе?

«Как вы относитесь к России и к самим русским?» — наш корреспондент задал гражданам САР прямой вопрос.

«Российский народ и российская армия — наши самые лучшие друзья еще с 1960 года. Мы уважаем президента Владимира Путина и очень ему благодарны за то, что он откликнулся на просьбу Сирии о помощи. Мы любим Россию, если вы нас пригласите в Россию, то мы с удовольствием приедем», — поделился местный мужчина.

Корреспондент ФАН планирует в скором времени опросить жителей также и других районов САР об их отношении к РФ, чтобы составить более полную картину. Однако по его мнению, сформировавшемуся за время нескольких командировок, данные слова его собеседника в целом хорошо отражают общую точку зрения сирийцев.