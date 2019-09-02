Миро возмутило решение Рудковской не отдавать сына в школу

Москва, 2 сентября. Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала решение музыкального продюсера Яны Рудковской и ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко не отдавать сына в школу. Свое мнение она высказала в блоге.

«Баба Яга решила не пускать своего несчастного сына Гномика в первый класс. Нафига в школе время терять, когда на ребенке можно зарабатывать прямо здесь и сейчас?» — резко отреагировала она на решение звездной пары.

По мнению Миро, домашнее обучение, сторонницей которого она является, действительно может пойти ребенку на пользу, однако при должном подходе к этому процессу. В качестве примера она привела актрису и телеведущую Алену Водонаеву, которая занимается с сыном дома и нацелена на его развитие.

В случае с Рудковской, Гном Гномыч, как прозвали ее сына, будет все дни проводить на тренировках, а вечером выступать в ночных клубах и парках, считает блогер.

«О знаниях, конечно, тут речи и не идет — некогда, блин! Вместо них ребенку предлагаются тренировки, и возникает закономерный вопрос: кто из него вырастет? Вот такой же, как Плющенко — чемпион на шарнирах?» — возмутилась Миро.

Блогер призвала органы опеки обратить внимание на родителей, которые забирают детей из школы. По ее мнению, если ребенок действительно развивается вне стен учебного заведения и получает все необходимые знания, такое воспитание нужно поддерживать. Однако, если дети лишены элементарной школьной программы, их нужно спасать, лишая «садистов» родительских прав, констатировала Миро.

Напомним, Рудковская вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Плющенко в 2009 году. Через четыре года у пары родился сын Александр.

Ребенок звездной пары, как известно, много времени проводит на катке. Юный фигурист выступает со своим отцом, заслуженным мастером спорта России, в ледовых шоу. Как неоднократно признавалась сама Рудковская, мальчик увлечен фигурным катанием, из-за чего у него практически не остается времени на игры. Это признание вызывало волну критики в адрес родителей.

Ранее Миро отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк может быть больна раком. Блогер отметила, что эта ситуация во многом похожа на ту, что сложилась у певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году от опухоли мозга.