Гаспарян рассказал, как Штаты выделяют гранты для «правильных» журналистов в России

Москва, 2 сентября. Госдепартамент США готов тратить тысячи долларов на подготовку «правильных» журналистов в России. Об этом заявил известный российский политолог и публицист Армен Гаспарян.

В видеоблоге в своем Telegram-канале он поделился впечатлениями от «нытинга», который состоялся в Москве 31 августа.

«Прежде всего, господин Навальный вообще не пришел. Он сказал, что у него много дел по его «УГ» — это его так называемое «Умное голосование» за КПРФ», — отметил Гаспарян.

При этом параллельно с происходящим в столице вскрылась, по словам политолога, «прелюбопытнейшая история». Гаспарян рассказал о сайте Grants.Gov, домен которого находится в правительственной зоне США и, соответственно, курируется американским Госдепартаментом.

«В июне этого года было выделено 150 тысяч долларов, внимание, на организацию летней школы журналистов. Значится основным заявителем школы отдел по связям с общественностью посольства США в Москве. Трехнедельная школа должна быть организована в американском центре в Москве в июне или июле 2020 года. Школа рассчитана исключительно только на молодых перспективных специалистов от 20 до 30 лет. Ну, понятно. Потому что дальше это становится абсолютно негоже для какого-либо протеста», — рассказал Армен Гаспарян.

Судя по заявке, для участия в этой «летней школе журналистов» приглашаются сотрудники российских СМИ не только из Москвы и Петербурга, но и регионов. Причем, обратил внимание Гаспарян, приоритет отдается тем журналистам, которые «имеют небольшой опыт работы в США». В «летней школе» их собираются ознакомить с «основами западной журналистики в вопросах этики, подбора источников, проверки фактов». Уточняется, что точную программу и состав участников определят при сотрудничестве грантополучателя с американским диппредставительством.

«Когда вы в следующий раз — это ближе уже к 2021 году будет происходит, наверное, даже с осени 2020, — будете видеть зубодробительные материалы про «тоталитарный Мордор», про «абсолютный садизм», про «преследование инакомыслия» — вы будете смотреть на авторов этих материалов. А потом просто зайдите на этот сайт Grants.Gov. Там же будет список участников этой программы. Я вас уверяю, вы увидите немало для себя любопытного. Такая у нас сегодня вводная часть анатомии так называемого донатного протеста», — резюмировал Армен Гаспарян.

Напомним, состоявшая в Москве 31 августа акция так называемой «оппозиции» смогла собрать в центре города всего около 750 человек. Стало известно, что на провальном митинге засветились представители антироссийского СМИ «Дождь» и «Настоящего времени» — совместного медиапроекта «Радио Свобода» и «Голоса Америки», который финансируется с помощью грантов Конгресса США. Также на акции были замечены сотрудники France24 и германского издания Deutsche Welle, которое МИД РФ уже обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны.

В начале августа в Госдуме призвали провести расследование вмешательства во внутренние дела РФ западными СМИ и диппредставительствами. Совет нижней палаты парламента принял решение о создании соответствующей комиссии, которая проведет заседание до 8 сентября. В частности, на него будут приглашены представители Deutsche Welle.

Организацией акций в Москве, зачастую — незаконных, занимаются сторонники скандального блогера Алексея Навального, которые попали в число выдвиженцев, не допущенных к выборам в Мосгордуму. Отказ МГИК с превышением допустимого порога недействительных подписей, среди поданных выдвиженцами. Сообщалось, что среди «брака» в подписных листах Любови Соболь и Ильи Яшина были обнаружены случаи фальсификации подписей избирателей, а также — факты использования «автографов» мертвецов.