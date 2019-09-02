Почему Зеленскому необходим саммит «нормандской» четверки

России не нужна встреча ради встречи, но саммит «нормандской» четверки позволит Москве оценить украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Встреча советников

Встреча внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской» четверки (Франция, Россия, Германия, Украина) пройдет в понедельник, 2 сентября, в Берлине в рамках подготовительного процесса к саммиту. Встреча уже по традиции пройдет без участия прессы.

По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, встреча пройдет «в целях проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате». Однако о времени и месте встречи данной встречи ничего не сообщается.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков также заметил, что дата встречи пока не согласована. Он добавил, что от России в берлинской встрече примет участие помощник президента Владислав Сурков.

«Встреча нужна Зеленскому»

Как отметил Дмитрий Родионов, едва ли можно ждать чего-то прорывного от этой встречи, хотя российская сторона уже давала понять, что ей не нужна встреча ради встречи. Тем не менее России она нужна элементарно для того, чтобы познакомиться лично с новым президентом Украины, и чтобы отказом встречаться не давать повод для обвинений в срыве мирного процесса.

«Ну, встретимся, не убудет… Больше всего, конечно, встреча нужна Зеленскому, и он уже пытается демонстрировать готовность к совершению первых шагов: разведение сил в районе Станицы Луганской, обмен пленными. Однако по факту мы видим, что все эти шаги опереточные. При этом команда Зеленского продолжает демонстрировать полное непонимание того, что делать дальше. Одни ее члены говорят о необходимости выполнять условия минских соглашений, другие — о недопустимости их выполнения», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, «самый нелепый кульбит» проделал на днях новый министр иностранных дел, заявив о том, что они планируют решить вопрос с Донбассом за полгода. Причем неважно как: или путем ввода миротворцев, или выполнения «Минска».

«Сейчас Зеленскому просто важно эту встречу провести, чтобы, что называется, не упасть на взлете, показать, что он не Порошенко. Но долго изображать это у него не получится. Прогнозирую, при Зеленском сохранится курс, начатый при Порошенко, разве что с чуть подкорректированной риторикой. И возможны какие-то не декоративные шаги, которые ничего по факту решать не будут. И точно также продолжатся ничего не решающие встречи, как и сама война в Донбассе», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт выразил мнение, что минский процесс давно зашел в тупик, и новая власть в Киеве точно также, как и предыдущая, не собирается его оживлять. Тем более, что уже несколько поздновато — попытка снять блокаду и восстановить связи с Донбассом ничего не даст — республики экономически интегрированы в Россию, раздаются паспорта.

«Необходимо искать совершенно новый формат, к которому «команда ликвидаторов» Зеленского, где премьер позирует в шубе и с макетом автомата и катается на самокате по зданию Совмина, а министр образования пишет с чудовищными ошибками, — очевидно не готова. Да, от них этого и не требуется, их не для того назначали. Ключ к решению проблемы по-прежнему лежит в плоскости взаимоотношений Москвы и Вашингтона, и только они могут найти способ закрыть вопрос. Но очевидно, время еще не пришло», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва не выдвигала никаких условий для проведения саммита в «нормандском формате», однако переговорам должна предшествовать встреча помощников глав государств.