Экс-депутат Рады высмеял министра образования Новосад за «ляпсусы» в украинском тексте

Украинские интернет-пользователи раскритиковали нового министра образования и науки Украины Анну Новосад за грамматические и пунктуационные ошибки, которые она допустила в тексте на украинском языке, размещенном в Facebook.

В своей заметке Новосад поблагодарила президента и правительство Украины за доверие и рассказала, какие задачи ставит перед собой в качестве главы ведомства. Однако украинские пользователи обнаружили и даже исправили большое количество ошибок в тесте нового министра образования. Анну Новосад застыдили за малограмотность, а многие задались вопросом: знает ли министр украинский язык, или учит его только сейчас.

Высмеял нового министра и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По мнению Олейника, после такого «ляпсуса» Новосад должна немедленно уйти в отставку, но вряд ли это произойдет, поэтому образование и науку на Украине ждет незавидное будущее.

«Анне Новосад всего 29 лет, опыта никакого, а она ведь министр не только образования, но и науки, — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Ей предстоит общаться не только с учителями, с которыми, думаю, она не общалась с тех пор, как сама закончила школу. Ей предстоит общаться и с академиками, и с профессорами, и с докторами наук. А ведь у нее даже нет полного высшего образования. Она всего лишь бакалавр — это неполное высшее образование, все остальное — какие-то западные соросовские организации, которые я считаю абсолютно несерьезными. И вот она стала министром».

Однако, став министром, Новосад тут же допустила серьезную ошибку: предъявила всему миру свою малограмотность, отметил экс-депутат Рады.

«Она допустила ляпсус: решила у себя в Facebook поумничать и рассказать, как она благодарна президенту, и как она собирается работать. Все это было написано вроде бы на украинском языке, но кто-то не поленился, взял карандашик и — как учитель — просто показал все ее ошибки. Я уже не говорю о знаках препинания, но все остальное — это просто ужас!» — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам Олейника, малограмотность министра образования — это и есть «самая лучшая» ее аттестация.

«Говорю откровенно — это красная карточка. Если на Украине будет такое образование — конец государству. Как правило, после такого подают в отставку. Но, думаю, не в этом случае. Просто полагаю, что больше она самостоятельно ничего писать ничего не будет. То есть мы получили министра образования, который на всякий случай ничего не будет писать», — с иронией отметил Владимир Олейник.

29-летняя Анна Новосад, которую назначили министром образования и науки 29 августа 2019 года, сменила на этом посту Лилию Гриневич.

Новосад окончила украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета. В 2011 году получила степень бакалавра политологии в Киево-Могилянской академии, в 2013-м — степень магистра европейских студий в Маастрихтском университете (Нидерланды). Она стипендиат Фонда Открытого общества (финансиста Джорджа Сороса). С 2012 по 2013 год стажировалась в аналитических центрах Чехии и Испании. Участник Украинско-канадской парламентской программы. Свободно владеет английским и немецким языками.

С марта 2014 года работает в министерстве образования и науки Украины.