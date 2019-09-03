Жительница Нарьян-Мара создала конноспортивный клуб, который оказывает помощь нуждающимся

Единственный в Нарьян-Маре конноспортивный клуб «Фортуна» поддерживается силами 42-летней многодетной матери Ирины Савариной. Благодаря работе команды волонтеров и собственных детей местные ребята и их родители получили возможность заняться конным спортом. О своей жизни, социальной работе в регионе и увлечении лошадьми Ирина рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Лошадьми я увлеклась в восемь лет, когда еще жила в Архангельске. В 2007 году у меня погиб сын. Я решила сменить город и приехала в Нарьян-Мар. Обратила внимание, что раньше в моей жизни было много конных кружков. Теперь же не было ни одного зооуголка. Если в Архангельске было от шести до семи конюшен, то в Нарьян-Маре не было ни одной», — поделилась она.

Тогда Ирина Саварина с товарищами решили открыть конноспортивный клуб. Но не все прошло гладко: активисты столкнулись с неприятностями, такими как отсутствие травы и опилок для конюшни. Город Нарьян-Мар географически находится очень далеко. До него можно добраться самолетом, летом, когда располагает погода, ходят баржи. Лошадей было очень трудно перевезти. Как рассказала героиня, несмотря на холод и сложности в транспортировке, все животные выжили и добрались до Нарьян-Мара.

«Мы открыли конноспортивный клуб «Фортуна». Изначально в нем было 13 лошадей, потом мы сократили их число до шести, потому что содержать животных было очень дорого. В дальнейшем создали НКО, и к нам потянулись люди. Стали приходить взрослые и дети, чтобы заниматься конным спортом», — отметила Ирина.

Помимо спортивного направления в клубе занимаются реабилитацией с помощью верховой езды. Помог в реализации иппотерапии полученный на развитие президентский грант. К клубу «Фортуна» обратились такие организации, как «Особое детство НАО», дом престарелых и психиатрическая больница. Раз в неделю в конюшню приезжают ребята из детского дома.

«Я уже практически выучила всех детей в детском доме. Вижу, у кого прививка, кого усыновили и кто только поступил. Они не просто приезжают к нам как в контактный зоопарк. Мы занимаемся с ними иппотерапией, если позволяют погода и время. Нам, конечно, не хватает закрытого манежа. Для Нарьян-Мара это было бы спасением. Температура -40 может держаться в городе очень долго. Мы прекращаем занятия, потому что в таких условиях животным работать нельзя. Чтобы поставить манеж в Нарьян-Маре, по словам специалистов, потребуется 4,5 миллиона рублей. Таких денег у нас просто нет, но мы надеемся, что удастся выиграть грант на эти цели», — поделилась собеседница ФАН.

По ее словам, клуб удается поддерживать только благодаря грантам. За время работы «Фортуна» выиграла три региональных и один президентский грант. В этом году впервые за все время в гранте клубу было отказано. Руководители конюшни обратились к местным властям с просьбой выделить сено. На данный момент сложно представить, как «Фортуне» удастся пережить зиму без сторонней помощи.

В команде клуба собственные дети Ирины: 6-летний Андрей, 20-летний Евгений. Из Архангельска приехала помогать подруга Елена Малахова. Кроме того, в команде два коневода Максим и Виталий, потому что проводить занятия по иппотерапии одному человеку сложно. Для этого кому-то нужно вести лошадь, еще должно быть два подстраховщика, и рядом обязан находиться специалист.

Участники конноспортивного клуба присоединились к поисковому отряду «Лиза Алерт». В этом году Ирина Саварина посетила Москву, где проходило всероссийское обучение. Накануне лошади «Фортуны» принимали участие в поисках пропавшего 8-летнего ребенка.