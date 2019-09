Перестрелка произошла между военными и боевиками в Тунисе

Тунис, 2 сентября. Силы безопасности Туниса вступили в перестрелку с членами вооруженных бандитских группировок в провинции эль-Касрейн возле границ с Алжиром. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Mosaic FM.

По имеющимся данным, перестрелка произошла в районе Хайдара​​​. В настоящее время другие подробности инцидента не приводятся.

Согласно информации других изданий, ссылающихся на главу тунисского Центра национальной гвардии, трое боевиков были ликвидированы в ходе перестрелки.

The head of Tunisia’s National Guard Center and three gunmen died following an exchange of gunfire in the Tunisian municipality of Haidra, near the border with Algeria, local media reports.https://t.co/dmWoM41SEi pic.twitter.com/cOLvsPdole