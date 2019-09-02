Болтон заявил о «ясном» послании Украине от вице-президента США

Вашингтон, 2 сентября. США и в дальнейшем будут поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

С соответствующим заявлением он выступил по итогам переговоров вице-президента США Майка Пенса и шестого главы Украины Владимира Зеленского. Встреча политиков прошла в Варшаве.

«Послание вице-президента не могло быть более ясным: США выступали и будут выступать вместе с народом Украины за безопасность и территориальную целостность», — написал Болтон в микроблоге Twitter.

Good being in Poland w/ the @VP. During his meeting with President Zelenskyy, The VP’s message couldn't have been more clear: the US has stood, and will continue to stand, with the people of Ukraine on their security and territorial integrity. https://t.co/IBCbckXxKV — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 сентября 2019 г.

Зеленский встретился с Пенсом в Варшаве в минувшее воскресенье в ходе мемориальных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Политики обсудили ряд вопросов, касающихся как ситуации на Украине, так и международной повестки.

В частности, украинский президент подчеркнул в ходе переговоров, что возглавляемой им стране помогут победить коррупцию новое молодое правительство, кадровые назначения и более 70 законопроектов. Собеседники также обменялись мнениями по вопросу энергетической независимости Украины.

Пенс выразил поддержку «смелым реформам» Зеленского «по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес-климата для привлечения иностранных инвестиций». А украинский президент поблагодарил собеседника и главу Белого дома Дональда Трампа за помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву.

После встречи с Пенсом Зеленский заявил о желании пообщаться с американским президентом. Украинский политолог Евгений Голышкин в разговоре с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что эти переговоры могут стать знаковыми для Киева.