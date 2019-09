Болтон заявил о «ясном» послании Украине от вице-президента США

Вашингтон, 2 сентября. США и в дальнейшем будут поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

С соответствующим заявлением он выступил по итогам переговоров вице-президента США Майка Пенса и шестого главы Украины Владимира Зеленского. Встреча политиков прошла в Варшаве.

Good being in Poland w/ the @VP. During his meeting with President Zelenskyy, The VP’s message couldn't have been more clear: the US has stood, and will continue to stand, with the people of Ukraine on their security and territorial integrity. https://t.co/IBCbckXxKV