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Болтон заявил о «ясном» послании Украине от вице-президента США

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Болтон заявил о «ясном» послании Украине от вице-президента США

Вашингтон, 2 сентября. США и в дальнейшем будут поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

С соответствующим заявлением он выступил по итогам переговоров вице-президента США Майка Пенса и шестого главы Украины Владимира Зеленского. Встреча политиков прошла в Варшаве.

«Послание вице-президента не могло быть более ясным: США выступали и будут выступать вместе с народом Украины за безопасность и территориальную целостность», — написал Болтон в микроблоге Twitter.

Зеленский встретился с Пенсом в Варшаве в минувшее воскресенье в ходе мемориальных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Политики обсудили ряд вопросов, касающихся как ситуации на Украине, так и международной повестки.

В частности, украинский президент подчеркнул в ходе переговоров, что возглавляемой им стране помогут победить коррупцию новое молодое правительство, кадровые назначения и более 70 законопроектов. Собеседники также обменялись мнениями по вопросу энергетической независимости Украины. 

Пенс выразил поддержку «смелым реформам» Зеленского «по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес-климата для привлечения иностранных инвестиций». А украинский президент поблагодарил собеседника и главу Белого дома Дональда Трампа за помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву.

После встречи с Пенсом Зеленский заявил о желании пообщаться с американским президентом. Украинский политолог Евгений Голышкин в разговоре с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что эти переговоры могут стать знаковыми для Киева.

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Источник: Twitter
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