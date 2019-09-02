Путин прибыл в Иркутскую область для оценки ликвидации последствий паводка

Иркутск, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, чтобы ознакомиться с ходом работ по ликвидации последствий паводка в Тулуне. Глава государства пообщается с местными жителями, а также осмотрит отремонтированную школу, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин направится из Братска именно в Тулун, поскольку этот город больше всех пострадал из-за паводка. Как отметили в пресс-службе, президент РФ проведет совещание по вопросу обеспечения жильем граждан, пострадавших от наводнения. Кроме того, Владимир Путин встретится не только с самими пострадавшими, но и с теми, кто принимал участие в спасении людей. Как пишет НСН, ранее глава государства наградил девятерых жителей Иркутской области медалями «За спасение погибавших» за их смелость во время паводка в регионе.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня 2019 года. Из-за продолжительных дождей вода в реках поднялась до критического уровня, сообщает Infox.ru. В Тулуне затопило 887 жилых домов. Также из этого города эвакуировали 835 человек.

Жертвами наводнения в Иркутской области стали 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. Всего в регионе подтопило свыше 17 тысяч домов. Пять тысяч из них не подлежать восстановлению, поэтому пойдут под снос.

Отметим, что в конце августа режим ЧС из-за паводка ввели в Хабаровском крае, сообщает Deita.ru. Спасатели доставляют питьевую воду жителям затопленных районов и организуют лодочные переправы, например, для школьников и их родителей.