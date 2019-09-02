Волочкова пришла в бешенство от вопроса о новой пассии экс-супруга Вдовина

Москва, 2 сентября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова еще не безразлична к экс-супругу Игорю Вдовину. На вопрос ведущей шоу «Ты не поверишь» о том, знакома ли балерина с новой пассией бизнесмена — эффектной блондинкой — артистка пришла в бешенство.

Волочкова обратила внимание на то, что к ее избранникам и новым возлюбленным Вдовина в обществе относятся по-разному. По словам светской львицы, ее поражает этот факт, пишет «Утро.ру».

«У меня есть любимый человек, возлюбленный, с которым я живу уже девять месяцев, десять даже получается. И вот моих возлюбленных называют любовниками, а любовниц, простите, альфонса, вы называете девушками», — резко заявила экс-балерина.

Танцовщица также призналась, что ее бесит, что экс-муж приобрел новой избраннице апартаменты в центре российской столицы за 50 миллионов рублей и дорогой автомобиль. Она напомнила, что предприниматель до сих пор должен ей три миллиона долларов.

Ранее телеведущая передачи «Утро России» Елена Николаева подтвердила свои романтические отношения с Игорем Вдовиным. По ее словам, пара вместе уже два года. 33-летняя Николаева отлично ладит с дочкой Анастасии и Игоря Ариадной, поэтому не желает ничего плохого знать про ее мать, сообщают «Дни.ру».

Ранее экс-балерина Волочкова рассказала о личной жизни и прокомментировала сообщения о ее скорой свадьбе. По словам танцовщицы, залог длительных отношений — любовь и внимание.