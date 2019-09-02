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ДПС задержала провокаторов, получивших от Навального по 5 тысяч за участие в погромах

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ДПС задержала провокаторов, получивших от Навального по 5 тысяч за участие в погромах

Москва, 2 сентября. Проплаченные так называемой «несистемной оппозицией» «гастролеры», которых автобусами свозили из регионов на несанкционированный митинг в Москве 31 августа, получили по пять тысяч рублей. Об этом свидетельствует видеозапись, которую предоставил источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее появилась информация, что сотрудники ДПС столицы перехватили автобус с группой людей, которые за определенное денежное вознаграждение должны были выполнять роль провокаторов на незаконном митинге 31 августа. Источник в полиции предоставил видео, которое было изъято у одного из участников несанкционированной сходки. На кадрах можно увидеть, что в салоне автобуса находится куратор, который раздает присутствующим по пять тысяч рублей. Пассажиры при этом понимают, что их используют для создания провокационных ситуаций на московских улицах 31 августа. Они в разгар беседы в автобусе отмечают, что смогут неплохо подзаработать.

Сотрудники ДПС остановили автобус и попросили всех пассажиров выйти на улицу. Они пояснили водителю транспортного средства, что поступила ориентировка, и после проверки документов все будут свободны. Однако у пассажиров документов, удостоверяющих личность, при себе не оказалось. Это в очередной раз свидетельствует о том, что они прибыли в Москву не как туристы. 

Автобус вместе с пассажирами отправили в отделение правоохранительных органов для установления личности всех людей. Один из них предположил, что организаторы несанкционированного митинга специально всех подставили.

ДПС задержала провокаторов, получивших от Навального по 5 тысяч за участие в погромах

Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил, что так называемая «оппозиция» за обещание денежного вознаграждения свозит людей из регионов РФ на несогласованный митинг в Москве 31 августа. Группа проплаченных активистов, численностью в несколько десятков человек, прибывшая из Ивановской и Калужской областей, накануне незаконной акции поселилась в одном из домов в Мытищах. 

Поводом для призывов к незаконным митингам, которые сопровождаются погромами и провокациями, послужил недопуск соратников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент липовых подписей составил более 14%. Кроме того, в одной из столичных квартир она организовала настоящую «фабрику по рисовке подписей», а в ее избирательных бюллетенях оказались подписи мертвецов. Аналогичными незаконными методами пользовались и другие сторонники Навального, в том числе Илья Яшин, который, отметим, получил пятый административный арест за призывы к массовым беспорядкам.

Митинг так называемой «оппозиции», который прошел 31 августа в российской столице, собрал в центре Москвы всего около 750 человек. Это свидетельствует о том, что протест выдыхается, а у организаторов нет планов на будущее. К такому выводу пришел сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

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