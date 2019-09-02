ДПС задержала провокаторов, получивших от Навального по 5 тысяч за участие в погромах

Москва, 2 сентября. Проплаченные так называемой «несистемной оппозицией» «гастролеры», которых автобусами свозили из регионов на несанкционированный митинг в Москве 31 августа, получили по пять тысяч рублей. Об этом свидетельствует видеозапись, которую предоставил источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее появилась информация, что сотрудники ДПС столицы перехватили автобус с группой людей, которые за определенное денежное вознаграждение должны были выполнять роль провокаторов на незаконном митинге 31 августа. Источник в полиции предоставил видео, которое было изъято у одного из участников несанкционированной сходки. На кадрах можно увидеть, что в салоне автобуса находится куратор, который раздает присутствующим по пять тысяч рублей. Пассажиры при этом понимают, что их используют для создания провокационных ситуаций на московских улицах 31 августа. Они в разгар беседы в автобусе отмечают, что смогут неплохо подзаработать.

Сотрудники ДПС остановили автобус и попросили всех пассажиров выйти на улицу. Они пояснили водителю транспортного средства, что поступила ориентировка, и после проверки документов все будут свободны. Однако у пассажиров документов, удостоверяющих личность, при себе не оказалось. Это в очередной раз свидетельствует о том, что они прибыли в Москву не как туристы.

Автобус вместе с пассажирами отправили в отделение правоохранительных органов для установления личности всех людей. Один из них предположил, что организаторы несанкционированного митинга специально всех подставили.

Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил, что так называемая «оппозиция» за обещание денежного вознаграждения свозит людей из регионов РФ на несогласованный митинг в Москве 31 августа. Группа проплаченных активистов, численностью в несколько десятков человек, прибывшая из Ивановской и Калужской областей, накануне незаконной акции поселилась в одном из домов в Мытищах.

Поводом для призывов к незаконным митингам, которые сопровождаются погромами и провокациями, послужил недопуск соратников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент липовых подписей составил более 14%. Кроме того, в одной из столичных квартир она организовала настоящую «фабрику по рисовке подписей», а в ее избирательных бюллетенях оказались подписи мертвецов. Аналогичными незаконными методами пользовались и другие сторонники Навального, в том числе Илья Яшин, который, отметим, получил пятый административный арест за призывы к массовым беспорядкам.

Митинг так называемой «оппозиции», который прошел 31 августа в российской столице, собрал в центре Москвы всего около 750 человек. Это свидетельствует о том, что протест выдыхается, а у организаторов нет планов на будущее. К такому выводу пришел сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.