Австралия готова рассмотреть обращение немецкого детектива по делу МН17

Москва, 2 сентября. Канберра готова будет рассмотреть обращение немецкого детектива Йозефа Реша, который по частному заказу с 2014 года расследует катастрофу малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом, если оно поступит. Об этом заявил посол Австралии в РФ Грейм Михан.

Детектив ранее предложил передать результаты своей работы России, Малайзии, а также другим странам. Реш пообещал обнародовать информацию о причинах трагедии, назвать имена виновных, а также передать данные с американских спутников, которыми он располагает.

По словам детектива, он готов это сделать, если Совместная следственная группа (ССГ) во главе с прокуратурой Нидерландов в очередной раз откажется принять к сведению его доказательства.

«Конечно, очень рады будем рассмотреть его, и я думаю, ССГ рассмотрит любую новую информацию, от него или от кого бы то ни было еще. Мы не закрываемся ни от какой новой информации», — подчеркнул посол Австралии.

Как напоминает «Газета.ru», катастрофа Boeing-777 (рейс MH17) произошла в Донецкой области 17 июля 2014 года. Лайнер следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту находились 298 человек, все они погибли.

В МИД РФ отметили, что произошедшая пять лет назад авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. Спустя несколько часов после трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе.

В частности, международная группа следователей установила, что самолет сбили из якобы «российского» зенитно-ракетного комплекса «Бук», передает «Ридус». ССГ проигнорировала представленные Москвой данные, согласно которым ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась. Соответствующую информацию представило в сентябре прошлого года Минобороны России. Ведомство обнародовало документы с грифом «совершенно секретно».

Отметим, что Россию за пять лет так и не допустили к участию в расследовании крушения Boeing-777, которое вызвало возмущение и в Малайзии. Премьер-министр этой страны Махатхир Мохамад назвал его излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.