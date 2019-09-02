Украину ждет «культурный геноцид» и потеря 1300 начальных школ

В Киеве 1 сентября под офисом президента Украины состоялась акция протеста. Ее участниками стали около тысячи учителей практически со всех регионов страны. Корреспондент Федерального агентства новостей попытался разобраться, чего педагоги хотят добиться от власти.

В день митинга в центре Киева было пустынно и почти безлюдно — большинство киевлян либо готовили своих детей к школе, либо валялись на многочисленных пляжах. И только перед офисом президента собралось более тысячи людей. При ближайшем рассмотрении оказалось, что эта толпа протестующих была необычной — в глаза бросались сплошь интеллигентные лица при полном отсутствии маргиналов. Тон плакатов, которые принесли с собой манифестанты, тоже был не слишком угрожающим: «Запретить бездарные реформы!», «Остановим гуманитарный дефолт!», «Не допустим культурного геноцида!» и т. д. Ораторы на митинге порой говорили так тихо, что из толпы им выкрикивали «Громче! Не слышно!». А полиция, которой здесь собралось целых два наряда, откровенно скучала — было видно, что собравшиеся не смогли бы начать беспорядки, даже если бы очень хотели. Воспитание им бы не позволило.

Как выяснилось, причина митинга — острый конфликт между Минкультом Украины и десятками тысяч учителей художественного образования. Он начался еще во времена Виктора Януковича, который хотел перевести музыкальное образование на самоокупаемость. Но после Майдана он сбежал, и стремление государства сэкономить на образовании временно отошло на задний план. Но нынешним летом уходящий премьер Владимир Гройсман решил напоследок «подрезать» бюджет украинской культуры, и жертвами его политики вот-вот должны стать учащиеся примерно 1300 начальных учебных заведений образования Украины. А вместе с ними их учителя. К тому же старт нового учебного года уже на пороге, и со 2 сентября должны вступить в силу введенные Минкультом «новации». Поэтому противостояние ведомства с педагогами и достигло пика напряжения.

Кроме того, по словам работников образования, еще одной угрозой их существованию стала инициатива Минкульта Украины изменить условия аттестации педагогов. И вместо этого ввести новые, неприемлемые для большинства учителей правила их оценки.

«Издевательство над достоинством и самоуважением учителей стало вторым поводом для нашего стихийного сопротивления», — сурово сообщила ФАН пожилая дама с протестным плакатом.

Чтобы педагогов было лучше слышно, они привели с собой целый духовой оркестр, который периодически играл гимн Украины и различные бравурные мелодии.

По словам одного из организаторов акции, лидера украинской поп-группы «Антитела» Тараса Тополи, этот митинг стал второй попыткой довести до руководства страны мнение педагогического сообщества. В первый раз около 2,5 тысяч учителей пришли под окна Минкульта 6 июня 2019 года, требуя отмены «реформы». Тогда министр Евгений Нищук вышел к митингующим и публично пообещал учесть их требования. Правда, в лучших традициях украинской власти ни одного из своих обещаний не выполнил. Не была им рассмотрена и петиция против реформы, хотя она была размещена на сайте кабмина и ее подписали 16 тысяч человек.

Как заявил ФАН глава Всеукраинского совета директоров начальных учебных заведений Александр Шалит, участники акции лично передали эту петицию в офис президента. Украинские педагоги надеются, что новая власть не будет столь лихо разрушать систему образования в стране, как это было свойственно ушедшей команде Петра Порошенко.