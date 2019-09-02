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Жириновский предложил отменить двойки и колы в школах

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Жириновский предложил отменить двойки и колы в школах

Москва, 2 сентября. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой отменить в учебных заведениях такие оценки, как двойки и колы. Предложение он озвучил, поздравляя ребят из школы №935 в Бирюлево​​​ с первым учебным днем.

«Я думаю, двойки надо отменять. Никаких двоек, никаких колов. Не смог ответить — ему самому будет неприятно», — заявил политик.

Жириновский вспомнил, как ему самому в школьные годы было обидно получать плохие оценки. Он добавил, что в таких случаях более тщательно учил материал и затем сдавал задания на пятерки.

Лидер партии ЛДПР также обратился к родителям с просьбой следить за питанием детей и за тем, чтобы ребята вели здоровый и активный образ жизни.

Жириновский предложил отменить двойки и колы в школах

Ранее Национальный родительский комитет предложил изменить график школьных каникул, а именно предоставлять учащимся семь дней отдыха после каждых пяти недель учебы. В том случае, если инициатива будет реализована, школьники будут отдыхать семь раз в год.

При этом депутат Государственной думы Василий Власов выступил с идеей продлить летние каникулы до 1 октября. Парламентарий уже направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором изложил свою инициативу. Власов напомнил, что многие школьники и студенты предпочитают работать во время летних каникул, поэтому дополнительные 30 дней позволят им получить больше практических навыков и знаний.

Тем временем министр просвещения РФ Ольга Васильева положительно отозвалась об отказе в российских школах от шестидневной учебной недели

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Источник: РИА Новости
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