Рита Дакота опозорилась на концерте в Кремле

Москва, 2 сентября. Певица Рита Дакота пожаловалась на «отвратительный день». Артистка поделилась с подписчиками, что ненавидит осень, рассказала о конфликте с маленькой дочерью и своей матерью и призналась, что опозорилась на концерте в Кремле из-за технических неполадок.

О проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться, она написала в своем аккаунте в Instagram.

«Отвратительный день. Просто дно», — пожаловалась Рита Дакота.

По словам артистки, ее дочь плохо вела себя и не слушалась. В результате Дакота расплакалась и поссорилась со своей матерью, когда та пыталась ее успокоить.

В завершение дня у Риты возникли проблемы на концерте в Кремле. Произошедшее на сцене в тот день певица назвала «адским эпик фейлом». Она рассказала, что решила не брать на концерт своего звукорежиссера ради одной песни, и во время ее выступления возникли технические неполадки.

«Выхожу на сцену, а у меня в наушниках во всю громкость фигачит смесь аранжировки и того, что говорят за сценой. А вокала нет. То есть поешь вслепую, не слышишь, что. И в наушниках «Срочно воды принесите! Так, кто у нас после Дакоты? Балет готовится за сценой!» — рассказала Рита Дакота.

Уже во время первого куплета песни певице пришлось прервать выступление. Артистка попросила исправить возникшую проблему.

«Так и сказала: «Простите, пожалуйста, но у вас технический сбой. Уберите у меня из ушей то, что происходит за сценой, и сделайте, так чтобы я слышала себя или в наушниках, или в напольных мониторах», — поделилась она.

Дакота призналась, что после этого ругала себя за непрофессионализм, но отметила, что сбой — это не ее вина, и она не должна брать на себя ответственность за провальное выступление. Певица добавила, что очень расстроена из-за сложившейся ситуации.

Ранее СМИ сообщали, что Рита Дакота и шоумен Влад Соколовский впервые встретились через год после развода. Артистка рассказала, что время после расставания с супругом было нелегким, но оно научило ее любить без условностей и вопросов.