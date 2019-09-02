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Савченко заявила, что Евромайдан научил жителей Троещины «не гадить» в подъездах

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Савченко заявила, что Евромайдан научил жителей Троещины «не гадить» в подъездах

Киев, 2 сентября. Евромайдан поднял сознательность и научил жителей «пролетарского» киевского массива Троещина, расположенного на левом берегу Днепра, «не гадить» в подъездах. Об этом в эфире телевизионного канала «112 Украина» заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По словам депутата Рады 8-го созыва, Троещина была разная.

«Это один район, но я сказала бы, в каждом городе есть такой район. Троещина, где воняет, — это такой район Киева… То, что говорят, что там бычье такое — Троещина была разная, она развивалась», — сказала Савченко.

Она указала на то, что Евромайдан в 2014 году все же «очень высоко поднял сознательность жителей этого района украинской столицы». По ее словам, люди буквально «заразились» тем, что нельзя мусорить в подъезде, поняли необходимость убирать за собой. Савченко выразила уверенность в том, что сознательность людей меняется в лучшую сторону.

Савченко заявила, что Евромайдан научил жителей Троещины «не гадить» в подъездах

Напомним, в апреле 2014 года на Украине началась гражданская война после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться новому незаконному правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.

В 2014 году Савченко служила в украинской армии. Находясь в Донбассе, она скорректировала огонь по группе российских корреспондентов. Тогда погибли журналист и оператор ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В РФ Савченко была приговорена к 22 годам тюрьмы. В 2016 году ее помиловал президент Российской Федерации Владимир Путин, и Савченко вернулась на Украину, сообщает «Газета.ru».

Савченко являлась депутатом украинской Рады, в марте 2018 года ее лишили депутатской неприкосновенности. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обвиняет ее в подготовке терактов в парламенте и правительственном квартале. В декабре 2018 года Cавченко объявляла сухую голодовку из-за якобы давления со стороны СБУ.

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Источник: 112 Украина
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