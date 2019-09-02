Зеленский запретил журналистам снимать его сына на 1 сентября

Киев, 2 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский и первая леди страны Елена пришли к своему сыну в школу на торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний.

Сын Зеленских учится в Новопечерской школе. У здания учреждения собрались представители СМИ, Зеленский негативно отреагировал на то, что в объектив журналистов может попасть его сын Кирилл, передает корреспондент «Вестей».

Президент Украины и первая леди обратились к прессе с просьбой не снимать их сына. Известно, что Кирилл до этого посещал только дошкольное образовательное учреждение при Новопечерской школе. Сам Зеленский неоднократно говорил, что очень трепетно относится к семье и не хочет афишировать свою личную жизнь. К тому же снимки его детей не так часто попадают в Сеть.

Ранее Елена Зеленская написала в своих социальных сетях, что их сын Кирилл сегодня идет в первый класс.

«Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным», — написала она.

По словам первой леди Украины, дети — это поколение будущего, которое не знает, что «такое советские ограничения и бессмысленное заучивание».

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как дети относятся к его новой должности. По его словам, сын гордится тем, что его отец – президент страны. Глава украинского государства так же отметил, что они с женой уже попросили сына не говорить вслух, что он ребенок президента: вместо этого он говорит, что он сын «сами знаете кого». Зеленский также заметил, что его жена Елена, став первой леди страны, очень волнуется, так как она «очень педантичная».