Номера украли с автомобиля сотрудника посольства России в Киеве

Киев, 2 сентября. Автомобильные номера украли с машины сотрудника российского посольства в Киеве. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, номерные знаки пропали с автомобиля Volkswagen Touran, принадлежащего российскому дипломатическому представительству. Номера похитили, когда машина была припаркована неподалеку от жилого дома.

«С заявлением об этом обратился сотрудник посольства, гражданин РФ», — говорится в сообщении полиции.

По факту произошедшего завели уголовное дело по статье о краже, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее неизвестные хакеры атаковали официальный сайт посольства РФ в Великобритании, он был недоступен в течение практически суток. По словам сотрудника диппредставительства, функционирование сайта было нарушено из-за DDoS-атаки злоумышленников.