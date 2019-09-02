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Номера украли с автомобиля сотрудника посольства России в Киеве

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Номера украли с автомобиля сотрудника посольства России в Киеве

Киев, 2 сентября. Автомобильные номера украли с машины сотрудника российского посольства в Киеве. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, номерные знаки пропали с автомобиля Volkswagen Touran, принадлежащего российскому дипломатическому представительству. Номера похитили, когда машина была припаркована неподалеку от жилого дома.

«С заявлением об этом обратился сотрудник посольства, гражданин РФ», — говорится в сообщении полиции.

По факту произошедшего завели уголовное дело по статье о краже, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее неизвестные хакеры атаковали официальный сайт посольства РФ в Великобритании, он был недоступен в течение практически суток. По словам сотрудника диппредставительства, функционирование сайта было нарушено из-за DDoS-атаки злоумышленников. 

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Источник: УНН
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