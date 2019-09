Подписчики раскритиковали Брежневу и Перминову за фото в «детских» купальниках

Тот случай, когда у красивого человека и душа красивая! А сегодня у обладательницы этой красивой души - День Рождения ! ???? @lenaperminova ????горжусь, люблю, обожаю наше время вместе и посылаю поцелуи туда, где ты сейчас ???? хотя там, как всегда «столько дел» ????????????????????

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Sep 1, 2019 at 9:56am PDT