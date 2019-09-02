Подписчики раскритиковали Брежневу и Перминову за фото в «детских» купальниках

Москва, 2 сентября. Популярная российская певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram совместное фото со своей подругой — фотомоделью Еленой Перминовой. На снимке звезды предстали перед пользователями соцсети в купальниках.

Своим постом в Instagram Вера Брежнева поздравила подругу с днем рождения.

«Тот случай, когда у красивого человека и душа красивая! А сегодня у обладательницы этой красивой души день рождения! Горжусь, люблю, обожаю наше время вместе и посылаю поцелуи туда, где ты сейчас», — написала певица.

Однако многие подписчики Брежневой раскритиковали фотографии, которыми поп-звезда сопроводила текст.

«Такое впечатление, что одели детские купальники», — отметил один из комментаторов.

«Девушки красивые, но вот что с ногами — не понятно. Или такие огромные вырезы и так сильно оголены бедра. Смотрятся неестественно», — написала likhaya_oksana.

«Купальники в мусорку! Зона бикини уродлива и костлявая, ноги как у циркуля из готовальни. Не фото, а сплошное уродство», — считает gala_anh.

«Первая фотка ужасная! Не секси!» — написала elena_minakhina.

Отметим, что некоторые поклонники Брежневой и Перминовой, а также их друзья, тут же встали на защиту звезд.

«Красотки невероятные!!!» — поддержала подруг певица Светлана Лобода.

«Стоят две красавицы с идеальными фигурами, о которых мечтают миллионы», — отметила avigail_ebrani.

«Какие красотки! И где ж такие ноги выдавали?» — написала klementina_pirskaya.

«Длинноногие красавицы!!!» — сделал комплимент Брежневой и Перминовой один из подписчиков.

Ранее Вера Брежнева опубликовала в Instagram смелое фото возле бассейна. Комментаторы и в этом случае разделились на два лагеря: кому-то очень понравился снимок, а кто-то посчитал худобу певицы пугающей.