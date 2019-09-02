Экс-министр пожаловался, что на Украину завозят дешевых рабочих из Азии и Африки

Киев, 2 сентября. Массовая эмиграция граждан Украины в другие страны после событий 2014 года привела к тому, что в стране появился дефицит рабочих рук, которые компенсируют за счет дешевой рабочей силы из Африки и Азии. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов.

По словам чиновника, в будущем демографический состав Украины может кардинально измениться.

«Кто молод, здоров, даже выезжая в другие страны на работы низкоквалифицированные, они обеспечивают там себе прибыль и уровень жизни намного выше, чем на Украине», — заявил экс-министр.

Суслов констатировал, что с такой политикой киевских властей у страны не будет перспектив. Он отметил, что работодатели вынуждены искать дешевую рабочую силу даже из Пакистана. Однако, по его словам, проблема заключается в легализации таких рабочих.

«Открываем газеты — задержали где-то на лесоповале работников-нелегалов из Африки, Нигерии, еще откуда-то. То есть, завозят уже рабочую силу нелегально», — пожаловался он.

При этом Суслов напомнил, что на Киев давит Европейский союз, который хочет, чтобы Украина принимала беженцев, в том числе из мусульманских государств.

«Мы готовы к тому, что Украина перестанет быть Украиной или нет?» — поинтересовался экс-министр.

Ранее экс-глава правительства Украины Николай Азаров обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко и его соратников в стремительном сокращении населения Украины.