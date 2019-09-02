Беженцы из зон боевых действий переполняют Триполи

Министр по делам беженцев правительства национального согласия Ливии Мухаммад аль Фадель Джубран выразил надежду на то, что Россия поможет избежать гуманитарного кризиса на территориях, подконтрольных Триполи. Об этом он заявил в интервью специальным корреспондентам Федерального агентства новостей в Ливии Альгирдасу Микульскису и Владимиру Малянову.

«Сегодня мы просим Россию помочь нашему государству в разрешении проблемы беженцев. Мы обращаемся также и к другим странам и общественным организациям, имеющим возможности для такой помощи. Мы хотим, чтобы на нас обратили наконец внимание те, кто может прекратить страдания людей и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу. И мы сожалеем, что среди международных структур, способных повлиять на ситуацию и работающих в настоящий момент в Триполи, нет представителей Российской Федерации», — заявил министр.

Обострение гражданского конфликта в Ливии, длящееся уже более полугода, привело к значительной миграции гражданских лиц из зон боевых действий. Наблюдатели сообщают, что речь идет не только о районах прямых столкновений противоборствующих сторон, но и о местах, расположенных в пределах досягаемости дальнобойной артиллерии.

Люди уходят в Триполи из множества окрестных населенных пунктов, попадая сначала в центр приема беженцев в местечке Гарабулли, а затем рассредоточиваясь по районам ливийской столицы. На сегодняшний день в самом Триполи обосновалось 2700 семей, в Абуслиме — 3000, в Тажуре — более 4000.

Всего же, по данным профильного министерства ПНС, свои дома оставили уже около 75 тысяч человек, которым планируется оказывать всевозможную помощь, включая и материальную поддержку. Однако положение дел сегодня таково, что решить обостряющуюся с каждым днем проблему беженцев самостоятельно властям Триполи становится все труднее.

Министр Мухаммад аль Фадель Джубран обратился к мировому сообществу с призывом обратить внимание на угрозу гуманитарной катастрофы в Ливии, рассчитывая на помощь в том числе и российских общественных организаций.