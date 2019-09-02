Полувековой юбилей отмечает 18-я школа Симферополя, столицы Республики Крым. Почетные гости праздника — первоклассники школы, которые пришли в нее в далеком 1969 году в первый раз. Среди них — член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

В День знаний Ольга Ковитиди по давней традиции посетила родную симферопольскую общеобразовательную школу №18, которая в этом году отмечает 50-летний юбилей. Ровно полвека назад симферопольским мальчишкам и девчонкам, среди которых была и будущий сенатор, советская власть подарила новую школу в Киевском районе Симферополя.

Ковитиди, которая проучилась в этой школе все десять лет (в советское время полное среднее образование было десятилетним), с теплотой вспоминает своих учителей, одноклассников. Приветствуя ребят, сенатор рассказала, как много делается сегодня в России для подрастающего поколения, огромная работа в этом направлении проводится в том числе и в Республике Крым.

«Свидетельство тому — светлые и благоустроенные новые школы, детские сады, которые стали открываться, ремонтироваться, благоустраиваться в Республике Крым последние пять лет, после воссоединения Крыма с Россией», — отметила она.

Ольга Ковитиди пожелала школьникам чтить традиции, любить родную школу, родителей и педагогов. И, конечно, горячо любить свою Родину, беречь свое Отечество.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, за это решение проголосовало более 95% жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с Россией полностью соответствует Уставу ООН, а также всем международным законам и нормам.