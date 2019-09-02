Медведь напал на женщину в Якутии

Якутск, 2 сентября. Медведь напал на женщину в ночь на 1 сентября в селе Арылах Мирнинского района в Якутии.

Женщина работает сторожем сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Потерпевшая поделилась, что около полуночи услышала шум в районе складских помещений. Она увидела темный силуэт и направилась к нему, передает NewsYkt.

«Поняв, что это медведь, она стала убегать в обратном направлении. Теперь уже дикое животное начало гнаться за человеком», — рассказали в правоохранительных органах.

Дикое животное догнало женщину и вцепилось ей в спину. Когда она закричала, хищник убежал в лес. К счастью, на данный момент жизни и здоровью пострадавшей жительницы Якутии ничто не угрожает. Медведь оставил лишь царапину на ее спине.

В середине августа сообщалось, что медведь гризли напал на французского композитора Жюльена Готье. Инцидент произошел на севере Канады. По информации местных изданий, мужчина путешествовал по канадской Аляске вместе со своей спутницей. Пара планировала проплыть на каноэ 1,5 тысячи километров вниз по реке Маккензи. Хищник напал на Готье, когда он спал в палатке. Медведь схватил его за шею и утащил в лес. Тело композитора нашли на следующий день.