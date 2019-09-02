Победители проекта «Сенаторская елка» из Крыма продолжат обучение в пансионе при МГУ

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в День знаний встретилась с победителями проекта «Сенаторская елка — 2019». В этом году победителями стали пять юных крымчан из Симферополя, Армянска, Феодосии и Черноморского района Республики Крым, которые за свои успехи продолжат обучение в одной из лучших школ Москвы.

Школьники — победители и призеры интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсов, олимпиад и соревнований, которые с учетом личных достижений и итоговых испытаний получили возможность с нового учебного года бесплатно продолжить обучение в столице России. Их принял Классический пансион Московского государственного университета имени Ломоносова, в котором уже обучаются талантливые крымчане.

Ольга Ковитиди рассказала Федеральному агентству новостей, что один из победителей конкурса — крымчанин Артем Кадинский — уже успешно окончил пансион и продолжает обучение в МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Реализация проекта «Сенаторская елка», подарившего возможность ребятам из Крыма обучаться в уникальном учебном заведении, стала доброй традицией в Республике Крым, — подчеркнула парламентарий. — В четвертый раз крымские школьники отправились в Москву, чтобы продолжить обучение в Классическом пансионе МГУ, который продолжает славные традиции образования и воспитания элиты России. Одаренные юные крымчане заслужили эту возможность своим трудом, еще раз доказав, что в Крыму растут талантливые и умные ребята. Именно они завтра станут элитой Крыма, элитой России. Сегодня мы растим и формируем золотой кадровый резерв нашего региона».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство крымчан. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ в качестве субъектов Федерации полностью соответствует всем международным нормам и Уставу ООН.