Создание российской сверхтяжелой ракеты оценили дороже, чем говорил Рогозин

Москва, 2 сентября. Создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов к Луне оценивается в сумму 1-1,7 триллиона рублей, что дороже, чем говорил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Рогозин в марте сообщал, что разработка и создание сверхтяжелой ракеты, а также строительство под нее стартового стола и лунного корабля будут стоить около 740 миллиардов рублей​​​. В августе он уточнил, что «Енисей» будет «примерно в четыре раза дешевле» американской сверхтяжелой SLS, испытательный пуск которой запланирован на 2020 год.

Как отметил Борисов, пока нет конечных параметров создания ракеты, в том числе стоимостных.

«Роскосмос должен закончить эскизный технический проект, составной частью которого будут технико-экономическое обоснование и порядок дальнейших работ», — добавил он.

Отметим, что проект «Енисей» пока существует только на бумаге. Ракету планируют создать в рамках Федеральной целевой программы до 2030 года, которая еще не утверждена правительством.

Облик сверхтяжелой ракеты был выбран в конце декабря на заседании членов президиума научно-технического совета (НТС). Разработчиками выступают РКЦ «Прогресс», РКК «Энергия», а также Центр имени Хруничева.

Как уточнял Рогозин, запуск ракеты запланирован на 2028 год. Согласно задумке разработчиков, при ее создании в качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты «Союз-5», третью ступень создадут в рамках проекта ракеты «Ангара-5В».

Известно, что создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет происходить без участия зарубежных стран.