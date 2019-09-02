На Украине рассказали, чего ожидать от встречи Трампа с Зеленским

Встреча с президентом США Дональдом Трампом станет знаковой для Киева. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Накануне встречи

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров в Польше обсудили будущую встречу украинского лидера с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе переговоров Майк Пейнс подчеркнул, что Вашингтон поддерживает украинский народ и решительно выступает за территориальную целостность Украины.

Ранее встреча планировалась в Варшаве, но Дональд Трамп отменил визит на мероприятие в честь 80-й годовщины Второй мировой войны из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана «Дориан».

В Польше 1 сентября проходили памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. На них были приглашены представители стран Европейского союза, Североатлантического альянса и «Восточного партнерства» (Украина, Молдавия, Грузия, Белоруссия, Армения и Азербайджан).

Знаковая встреча

Как отметил Евгений Голышкин, данная встреча с Трампом будет знаковой для украинской стороны. Заканчивается календарный год, и на повестке дня формирование бюджета.

«Перед Зеленским стоит задача по выполнению требований МВФ, уже не раз озвученных спикерами его команды. На повестке дня снятие запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения, а также приватизация остатков стратегической промышленности и энергетического сектора экономики. Как показали последние голосования, у Зеленского стойкое конституционное большинство в Верховной раде, а значит, все требования МВФ будут выполнены в срок», — пояснил Евгений Голышкин.

По словам эксперта, на встрече с Трампом будут установлены четкие указания и инструкции по внешнеполитической линии взаимодействия с Российской Федерацией и Европейским союзом. Говорить о какой-то самостоятельности «команды Зе», конечно, не приходится.

«Предмет переговоров будет касаться получения кредитов и гарантий для выполнения предвыборных популистских обещаний. Для закрепления стабильности Трамп даст гарантии финансирования, получив взамен стабильного игрока у границ РФ для выполнения геополитических «маневров». Стоит полагать, что возобновление переговоров «нормандского формата» тоже привнесет изменения во внешнеполитическую повестку Украины. Это будет касаться и вопроса Донбасса и активизации Украины в противостоянии с Российской Федерацией», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее Дональд Трамп решил подвергнуть ревизии военную помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву для «сдерживания» Москвы. Средства, ранее предназначавшиеся Вашингтоном для укрепления ВСУ, до определения их дальнейшей судьбы будут заморожены.