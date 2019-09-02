Режим ЧС ввели в Якутске из-за низкого уровня воды в Лене

Якутск, 2 сентября. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы качественному функционированию водоснабжения в городе. Соответствующую информацию передает пресс-служба окружной администрации.

В распоряжении, которое подписано главой Якутска Сарданой Авксентьевой, говорится, что режим ЧС вводится ввиду сохраняющихся ниже проектных отметок, которые лимитируют судоходство на Лене, а «также в связи с возникновением угрозы обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населению Якутска».

Вопросом обеспечения достаточным водоснабжением населения и предприятий Якутска поручено заниматься компании «Водоканал». Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, в конце августа сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен во Владивостоке из-за сильных дождей, он продлится вплоть до полной ликвидации последствий стихии. Об этом говорится в сообщении городской администрации. Мэр Владивостока подчеркнул, что стихия нанесла серьезный ущерб городской инфраструктуре: в городе подтоплены дороги, пригородные территории и жилые дома.

Также аэропорт и десятки дорог подтопило во Владивостоке из-за ливня: проливные дожди шли в столице Приморского края несколько дней подряд. Кроме того, в начале августа в двух городских округах Магаданской области в связи с непогодой был введен режим чрезвычайной ситуации.