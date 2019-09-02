Роспотребнадзор назвал лучший способ профилактики гриппа

Москва, 2 сентября. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о профилактике гриппа, группах риска и часто встречающихся осложнениях, назвав вакцинацию результативнейшим способом избежать заболевания. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Жители столицы с предстоящей среды смогут на безвозмездной основе сделать прививку против гриппа в любое удобное для них время, указали ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как отметили в Роспотребнадзоре, грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) лидируют по числу заболевающих людей, каждый год жертвами осложнений гриппа становятся тысячи человек. Уточняется, что крайне тяжело переносят грипп дети и пенсионеры, для них осложнения вовсе нежелательны. Кроме того, в группу риска входят больные хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек и прочие. Среди осложнений гриппа — пневмония (вероятность трагического исхода составляет 40%), менингиты, обострение хронических заболеваний.

Самым эффективным методом профилактики, согласно данным ВОЗ, является вакцинация. В первую очередь вакцинироваться советуют тем, кто входит в группу риска. Лучшее время для вакцинации — октябрь-ноябрь.

«Вакцинация детей против гриппа возможна, начиная с полугодовалого возраста. Для надежной защиты от гриппа вакцинацию необходимо проводить ежегодно», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Эксперты также добавили, что принимать антибиотики в первые дни заболевания гриппом является большой ошибкой, поскольку лекарства не могут одолеть вирус, а вместо этого уничтожают нормальную микрофлору и снижают иммунитет.

Ранее Infox.ru рассказал о самых распространенных заблуждениях о гриппе и вакцинации.