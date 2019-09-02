Токаев поручил ужесточить наказание за педофилию и сексуальное насилие

Алма-Ата, 2 сентября. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение в срочном порядке ужесточить наказание за некоторые виды преступлений, среди которых педофилия, сексуальное насилие и распространение наркотических веществ. Соответствующее решение он огласил в ходе выступления с посланием к народу страны.

«Мы увлеклись гуманизацией законодательства, упустив из виду основополагающие права граждан», — передает слова президента в микроблоге Twitter его пресс-служба.

Токаев обратил внимание на необходимость ужесточения наказания за торговлю людьми и другие тяжкие преступления, особенно против детей. Глава Казахстана также подчеркнул важность решения проблемы браконьерства, которую он назвал «опаснейшей формой организованной преступности».

Правительство, согласно распоряжению Токаева, должно в течение двух месяцев принять необходимые меры по ужесточению законодательства страны.

К.Токаев: Мы увлеклись гуманизацией законодательства, упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления, особенно против детей. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 2 сентября 2019 г.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Собеседники отметили поступательное развитие многопланового к политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Политики также подчеркнули важность дальнейшего продвижения диалога в гуманитарной сфере, в рамках которого в сентябре текущего года пройдут Дни культуры Казахстана в России.

Ранее Назарбаев заявил, что «шапку американской демократии» надеть на Казахстан не получится, для ее становления необходимо время.