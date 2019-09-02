Путин рассказал о пользе дзюдо

Москва, 2 сентября. Президент России Владимир Путин рассказал о том, как дзюдо помогает в повседневной жизни.

Размышлениями на тему российский лидер поделился в интервью монгольскому изданию «Одрийн сонин», которое была записано в преддверии рабочего визита Путина в эту азиатскую страну.

Монгольские журналисты поинтересовались, какое воздействие на личные связи Владимира Путина с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой оказывает обоюдный интерес к дзюдо.

«Для меня дзюдо — это не просто спорт. Дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций», — ответил российский лидер.

Путин напомнил, что его монгольский коллега не просто увлекается спортом, а является чемпионом мира по самбо, завоевав этот титул в 1983 году, кроме того Баттулга занимается дзюдо.

«Общие интересы и схожий образ мыслей помогли нам очень быстро наладить взаимопонимание, или, как говорят, настроиться на одну волну», — рассказал российский президент.

«Сегодня это позволяет нам поддерживать эффективный диалог, в конструктивном ключе решать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, добиваться больших успехов в реализации перспективных проектов», — констатировал Владимир Путин.

Российский лидер также напомнил, что общие увлечения дзюдо позволяет лидерам двух соседних государств встречаться не только на политических и экономических мероприятиях, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо.

Как напоминают «Известия», на минувшей неделе Владимир Путин отметил, что в Башкирии создана сильная школа для подготовки дзюдоистов. Таким мнением глава государства поделился на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым.