Киев, 2 сентября. Блокада Крыма была ошибкой со стороны украинских властей, поскольку такая мера ежегодно приводит к потере минимум миллиарда долларов для экономической отрасли. Россия благополучно справилась с блокадой и открыла для своих производителей новые рынки в Крыму. Об этом в эфире телевизионного канала «112 Украина» заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

«Ошибочной была блокада Крыма. Когда подорвали линии электропередач, вызвали большие проблемы — и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым», — отметил украинский политик.

По его словам, Киев остался из-за блокады Крыма без одного миллиарда долларов. Суслов обратил внимание на то, что такой ущерб вряд ли интересен украинским властям.

«Поэтому каждый раз возникает вопрос: в чьих интересах это все делалось? Мне кажется, и одна, и вторая блокады были не в интересах Украины. Украине они нанесли очень большой экономический ущерб, а той стороне они ущерба не нанесли», — резюмировал экс-министр.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что Киев, перекрыв поставку питьевой воды в Крым, «грубо нарушает международное гуманитарное право». Он обратил внимание на то, что регион имеет абсолютно законное право на поставку и использование днепровской воды с Украины.

Крымский глава Сергей Аксенов заявил, что решения по блокаде Крыма принимаются новыми киевскими властями по сигналу западных стран. Кроме того, руководитель региона назвал водную блокаду частью антироссийской кампании Запада.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал регионом Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказалось за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».