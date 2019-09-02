Предъявлено обвинение еще одному провокатору за нападение на полицейского 27 июля в Москве

Москва, 2 сентября. Правоохранители задержали в Москве Никиту Чирцова, который участвовал в незаконном митинге 27 июля. Его обвиняют в нападении на полицейского, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он был задержан в понедельник утром и доставлен в отдел полиции Пресненского района. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия к представителю власти»)», — приводит слова источника ТАСС.

Уточняется, что 28 августа Чирцова в Минске задержала местная милиция, поскольку он находился в инициированном РФ розыске. Власти Белоруссии обязали Чирцова покинуть страну. Тогда обвиняемый улетел в Москву, где его задержали уже российские правоохранители.

Отметим, что Чирцов ранее уже был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Как сообщили в столичном Лефортовском суде, Чирцова оштрафовали за участие в незаконном митинге.

Напомним, фигурантами объединенного уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей после незаконного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Организаторами незаконного митинга 27 июля и нескольких других несанкционированных акций, прошедших в столице этим летом, выступили представители так называемой оппозиции Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых правомерно не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались фальшивыми. Отметим, что так называемая оппозиционерка неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Вместо того, чтобы действовать в рамках закона и обращаться в суд, «оппозиционеры» устроили в Москве несколько несанкционированных митингов. Напомним, что незаконный митинг, прошедший в столице 27 июля, который заявлялся как «мирная акция», вылился в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность жителей и гостей столицы.