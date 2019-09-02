Москва, 2 сентября. Россияне рассказали, почему опаздывают на самолет. Как уточнили эксперты, около 10% российских путешественников хотя бы один раз за жизнь опаздывали на свой рейс. Исследователи опросили 180 тысяч пассажиров и выяснили, опаздывали ли они на самолет.

Были названы самые частые причины опоздания на самолет у россиян. Как пишет сайт Aviasales, каждый десятый человек отвечал на вопрос положительно. Чаще всего россияне просыпают время вылета. Это происходит после веселой вечеринки, Один из опрошенных уточнил, что в баре аэропорта и не услышал сообщение об окончании посадки. Кроме того, часто путешественники из России путают даты и время вылета. Часть невнимательно читает сообщение о его переносе на более раннее время. Среди популярных причин пробки на дорогах, шопинг в магазинах Duty Free.

Напомним, семь из десяти путешественников предпочитают сидеть в самолете у окна, а четверть из них готовы доплачивать за выбор места. Об этом говорят итоги исследования, проведенного Aviasales.

Российские туристы рассказали Aviasales, какие места предпочитают в самолете. Выяснилось, что большинство пассажиров выбирают места у иллюминатора. Людей привлекает отсутствие с одной стороны соседа, а также возможность выспаться. Четверть опрошенных рассказали, что готовы доплачивать за место у окна. Кроме того, большинство уточнили, что любят разглядывать облака и делать фотоснимки.

20% людей хотят сидеть у прохода из-за большого пространства для ног, а также беспрепятственного перемещения по салону. Только 7% российских туристов выбирают кресла в середине ряда, так как путешествуют не одни. Они заявили, что это также позволяет избежать укачивания во время полета.

Ранее британские эксперты рассказали, какие места в самолете стоит выбирать пассажирам, страдающим аэрофобией, чтобы испытывать как можно меньше страха во время полета.

Как считает пилот Джонни Ноулсон, тем, кто боится турбулентности, лучше садиться в середине салона, рядом с крыльями. Хвостовой части таким пассажирам лучше избегать. При этом людям, которые в полете хотят отдохнуть, Ноулсон рекомендовал размещаться не только у окна: места у прохода могут быть более тихими, передает The Sun.

Эксперты также отметили, что самые теплые места в самолете находятся в задней части воздушного судна. Кроме того, в хвосте зачастую оказывается больше места для ручной клади. Передняя часть самолета подойдет для пассажиров, которым не терпится получить еду.

Ранее эксперты назвали лучший возраст для путешествий. Специалисты опросили россиян и узнали у них, какой возраст они считают предпочтительным для путешествий. Мнения мужчин и женщин относительно этого вопроса изменились. Большая часть туристок из России считает наилучшим возрастом для путешествий период с 40 до 60 лет. Мужчины считают, что лучше путешествовать с 25 до 40 лет, так ответили 34% респондентов.

98% опрошенных считают, что пенсионный возраст не является помехой для поездок и походов. Достигнув 60 лет, они не планируют снижать свою туристическую активность. Только 2% респондентов уточнили, что вынуждены ездить меньше из-за ухудшения состояния здоровья и сокращения доходов.

38% граждан, достигших 60 лет, считают, что пенсионный возраст — самый лучший для путешествий.

Напомним, пассажирам «Аэрофлота» разрешили выбирать места за деньги в тарифах «Промо» и «Бюджет». «Аэрофлот» расширил дополнительные услуги для клиентов. Теперь при приобретении билетов по тарифам «Промо» и «Бюджет» пассажиры смогут выбрать место в самолете. Однако это опция будет платной. Если для человека не имеет значения место посадки, то он по-прежнему сможет его бесплатно получить при регистрации. Стоимость услуги будет варьироваться от длительности перелета и расположения места в салоне. При этом выбор места в самолете остается бесплатным для тех, кто приобрел билет в эконом класс по тарифу «Премиум» и «Оптимум» и для держателей карт «Аэрофлот-Бонус» элитных уровней. Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот», совершающие перелет по тарифам «Промо» или «Бюджет», смогут платно выбирать место в самолете.