Болтон призвал американцев не ходить на пляжи из-за урагана «Дориан»

Вашингтон, 2 сентября. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал американцев не приближаться к морскому побережью из-за опасного урагана «Дориан». Предупреждение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Болтон отметил, что в связи с ураганом по всему юго-восточному побережью США наблюдаются чрезвычайно высокие волны.

«Держитесь подальше от пляжей и прибоя. Сейчас нет никакой необходимости находиться в воде или вблизи нее. Будьте благоразумны, оставайтесь в безопасности и не унывайте», — написал советник по нацбезопасности президента США.

Extremely dangerous high surf conditions from Hurricane Dorian are building across the coast in the Southeast. Stay off beaches and out of the surf. There’s no need to be near or on the water right now. Be smart, be safe, be resilient. — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 1, 2019

Напомним, ранее власти Южной и Северной Каролины, а также Джорджии и Флориды объявили обязательную эвакуацию из-за урагана «Дориан». Кроме того, в этих штатах ввели режим ЧС. Власти призвали жителей Южной и Северной Каролины, Джорджии и Флориды быть внимательными и соблюдать меры предосторожности, чтобы не оказаться в полной изоляции, передает KP.RU.

Ураган «Дориан» сформировался в Атлантическом океане и уже достиг пятой, высшей категории. Максимальная скорость ветра составляет 300 километров в час, пишет «Вечерняя Москва». По данным синоптиков, «Дориан» может стать самым разрушительным ураганом за последние 30 лет, передает Deita.ru.