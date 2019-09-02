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Болтон призвал американцев не ходить на пляжи из-за урагана «Дориан»

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Болтон призвал американцев не ходить на пляжи из-за урагана «Дориан»

Вашингтон, 2 сентября. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал американцев не приближаться к морскому побережью из-за опасного урагана «Дориан». Предупреждение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Болтон отметил, что в связи с ураганом по всему юго-восточному побережью США наблюдаются чрезвычайно высокие волны.

«Держитесь подальше от пляжей и прибоя. Сейчас нет никакой необходимости находиться в воде или вблизи нее. Будьте благоразумны, оставайтесь в безопасности и не унывайте», — написал советник по нацбезопасности президента США.

Напомним, ранее власти Южной и Северной Каролины, а также Джорджии и Флориды объявили обязательную эвакуацию из-за урагана «Дориан». Кроме того, в этих штатах ввели режим ЧС. Власти призвали жителей Южной и Северной Каролины, Джорджии и Флориды быть внимательными и соблюдать меры предосторожности, чтобы не оказаться в полной изоляции, передает KP.RU.

Ураган «Дориан» сформировался в Атлантическом океане и уже достиг пятой, высшей категории. Максимальная скорость ветра составляет 300 километров в час, пишет «Вечерняя Москва». По данным синоптиков, «Дориан» может стать самым разрушительным ураганом за последние 30 лет, передает Deita.ru.

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Источник: Twitter
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