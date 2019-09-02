Азаров обвинил Порошенко и его окружение в сокращении населения Украины

Москва, 2 сентября. Четвертый премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил экс-президента страны Петра Порошенко и его окружение в сокращении населения Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Результат работы Порошенко, Яценюка, Гройсмана, Парубия и, конечно, Супрун — население Украины стремительно сокращается», — заявил Азаров.

Он привел статистические данные Госстата, исходя из которых в стране на сегодняшний день проживает 42 млн человек. Помимо этого, как указал экс-глава правительства Украины, за последние полгода численность украинских граждан снизилась больше, чем на 143 тыс. человек.

При этом Азаров обратил внимание, что данные Международного валютного фонда и министерства социальной политики Украины относительно украинских мигрантов разнятся.

«По данным МВФ, количество трудовых мигрантов из Украины составляет 2-3 млн. человек. В Минсоцполитики называют другую, в разы большую, цифру — 7-9 млн украинцев... Нас не 42 млн — это факт. А за рубежом работают не 7-9 млн украинцев, а минимум 10-12 млн украинцев», — резюмировал он.

Ранее эксперты МВФ провели исследование, по итогам которого сообщили, что Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года. Согласно информации специалистов, через 10 лет Украина лишится примерно 15% рабочей силы, а к 2050 году этот показатель составит 30%. В МВФ указали, что население Украины очень быстро сокращается, молодые люди уезжают в поисках работы в другие страны, а низкая рождаемость не перекрывает этих потерь. В связи со сложившейся ситуацией МВФ рекомендовал Киеву активнее привлекать к работе мужчин старше 55 лет и женщин старше 35, а также повысить пенсионный возраст и сократить траты на медицинское обслуживание.