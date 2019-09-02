Москва, 2 сентября. Россиянин Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ установил мировой рекорд по вису на двух пальцах, провисев на них одну минуту и 15 секунд.

Житель Улан-Удэ установил мировой рекорд по вису на двух пальцах. Отмечается, что спортсмен весит 85 килограммов. До этого рекорд составлял 47 секунд при весе менее 80 килограммов. Как уточнил сам Кулиев, теперь «звание самого сильного пальца мира» принадлежит ему. Как пишет издание «Байкал-Daily», ранее Кулиев установил рекорд по подтягиваниям на двух пальцах — 16 раз. Кроме того, он поднимал штангу в 120 килограммов и человека, весом 86 килограммов, одной рукой.

Ранее россиянин Алексей Ловчев установил сразу два мировых рекорда и стал чемпионом мира по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 килограммов в американском Хьюстоне.

Первый мировой рекорд Ловчев установил по сумме двух упражнений, подняв 475 килограммов (211+264) и получив за это золотую медаль чемпионата. Серебряная награда досталась спортсмену из Грузии Лаше Талахадзе (454 килограммов), а бронзу выиграл эстонец Март Сейм (438 килограммов).

Второй мировой рекорд Алексей Ловчев установил, подняв в толчке штангу весом в 264 килограммов. Прежний рекордсмен - иранский тяжелоатлет Реза Заде - на Олимпиаде в Афинах поднял в точке штангу весом 250 килограммов.

На чемпионате мира в США разыгрываются награды в 15 олимпийских категориях — восьми у мужчин и семи — у женщин.

Кроме того, российская сборная на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» побила рекорд 2017 года, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

Соревнования проходили в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). На первом заезде соперниками российской команды выступили сборные Армении, Киргизии и Ирана​​​.

Российские военные выполнили задачу танкового биатлона за 18 минут 55 секунд, побив рекорд 2017 года — 19 минут 10 секунд. По словам Ивана Бувальцева, самое интересное впереди.

Танковый биатлон на полигоне в подмосковном городе Алабино показал неоспоримую высокую квалификацию российских экипажей, пишут китайские средства массовой информации.

Китайские СМИ рассказали о скоростном рекорде российского танка. Российская команда победила в международных соревнованиях в шестой раз, установив при этом рекорд скорости для танка. Как пишет китайское издание Sohu, танк Т-72Б3 с российскими военными прошел всю дистанцию за рекордные один час, 33 минуты и 20 секунд. При этом танк развивал максимальную скорость 84 километра в час. Как уточнили китайские журналисты, это является абсолютным мировым рекордом.

Для сравнения эксперты привели в пример западные танки. Leopard 2 производства Германии может ездить с максимальной скоростью 72 километра в час на ровной дороге. При этом американский легкий разведывательный танк FV101 Scorpion может разогнаться до 80 километров в час. Надо учитывать, что вес этой машины всего восемь тонн. Специалисты подчеркнули, что Т-72Б3 весит более 40 тонн. Издание пишет, что рекордная скорость модифицированного Т-72 была показана на неровной трассе, по шоссе он пошел бы еще быстрее.

Ранее были названы пять причин танкового превосходства России над НАТО. Танковое превосходство России над НАТО уходит в корнями в прошлое и опирается на принципиальные различия в подходах при конструировании боевых машин в России и на Западе, считает журналист Глеб Зима.