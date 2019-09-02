Эвакуация объявлена в Джорджии и Южной Каролине из-за урагана «Дориан». События дня. ФАН-ТВ

Проблема беженцев в Ливии

В Ливии на фоне гражданской войны сохраняется угроза гуманитарной катастрофы. Жители, оказавшиеся в зоне боевых действий, покидают свои дома, и с каждым днем стране все труднее решить эту проблему самостоятельно. Поэтому она обращается за помощью — в том числе и к России. С таким заявлением в интервью журналистам ФАН выступил Министр по делам беженцев Правительства национального согласия Ливии Мухаммад аль Фадель Джубран. Он выразил надежду, что содействие Москвы позволит подконтрольным Триполи областям избежать более серьезного кризиса. Сегодня, по данным профильного министерства, свои дома оставили уже около 75 000 человек.

«Сегодня мы просим Россию помочь нашему государству в разрешении проблемы беженцев. Мы обращаемся также и к другим странам и общественным организациям, имеющим возможности для такой помощи. Мы хотим, чтобы на нас обратили наконец внимание те, кто может прекратить страдания людей и надвигающуюся гуманитарную катастрофу. И мы сожалеем, что среди международных структур, способных повлиять на ситуацию и работающих в настоящий момент в Триполи, нет представителей РФ», — Мухаммад аль Фадель Джубран, министр по делам беженцев Правительства национального согласия Ливии

Напомним, что специальные корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгис Микульскис уже больше недели находятся в Ливии. Их цель: поведать общественности о ситуации в Триполи, где журналистов из России не было уже много лет.