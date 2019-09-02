Эвакуация объявлена в Джорджии и Южной Каролине из-за урагана «Дориан». События дня. ФАН-ТВ

Проблема беженцев в Ливии
В Ливии на фоне гражданской войны сохраняется угроза гуманитарной катастрофы. Жители, оказавшиеся в зоне боевых действий, покидают свои дома, и с каждым днем стране все труднее решить эту проблему самостоятельно. Поэтому она обращается за помощью — в том числе и к России. С таким заявлением в интервью журналистам ФАН выступил Министр по делам беженцев Правительства национального согласия Ливии Мухаммад аль Фадель Джубран. Он выразил надежду, что содействие Москвы позволит подконтрольным Триполи областям избежать более серьезного кризиса. Сегодня, по данным профильного министерства, свои дома оставили уже около 75 000 человек.
«Сегодня мы просим Россию помочь нашему государству в разрешении проблемы беженцев. Мы обращаемся также и к другим странам и общественным организациям, имеющим возможности для такой помощи. Мы хотим, чтобы на нас обратили наконец внимание те, кто может прекратить страдания людей и надвигающуюся гуманитарную катастрофу. И мы сожалеем, что среди международных структур, способных повлиять на ситуацию и работающих в настоящий момент в Триполи, нет представителей РФ», — Мухаммад аль Фадель Джубран, министр по делам беженцев Правительства национального согласия Ливии
Напомним, что специальные корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгис Микульскис уже больше недели находятся в Ливии. Их цель: поведать общественности о ситуации в Триполи, где журналистов из России не было уже много лет.
Город-призрак в Сирии
А вот корреспонденты ФАН в Сирии посетили освобожденный от боевиков город Ат-Тамана в провинции Идлиб. Несколько дней назад здесь успешно завершилась очередная операция Сирийской арабской армии. Ранее по террористам ударила авиация, и те вынуждены были бежать из региона. Сейчас эта местность больше напоминает город-призрак, где не осталось ни души — лишь развалины зданий. Примечательно, что здесь располагалась база «Белых касок» — организации, не раз уличенной в постановочных съемках, где якобы изображены удары сирийских войск по мирному населению. К слову, из Ат-Таманы открывается вид на Ат-Тах, где сейчас находятся другие боевики — возможно, они и станут следующей целью армии.
«Дориан» движется на Штаты
Тем временем в Южной Каролине и Джорджии объявлена эвакуация из-за стихийной угрозы. Разрушительный ураган «Дориан» прошелся по Багамским островам, и теперь приближается к американским штатам. Власти опасаются, что он нанесет катастрофический ущерб, в связи с чем объявлен максимальный уровень опасности. Ожидается, что эвакуация затронет более 800 000 человек. Президент США Дональд Трамп призвал местных жителей внимательно следить за сообщениями властей. Он назвал «Дориан» одним из сильнейших стихийных бедствий, когда-либо грозивших стране.
Зеленский встретился с Пенсом
Пока Трамп занят стихийными вопросами, вице-президент США Майк Пенс находится в Польше. Здесь по случаю 80-летия начала Второй мировой войны собрались лидеры стран, правда, в основном из НАТО, ЕС и Восточного партнерства. Россию, само собой, не пригласили. На радостях от этого с Майком Пенсом в Варшаве встретился глава украинской делегации Владимир Зеленский. Лидер Незалежной восторженно поблагодарил США за финансовую и военную поддержку. И заявил, что с нетерпением ждет встречи с Дональдом Трампом. Тот, кстати, ехать в Варшаву отказался, так что встречу с Зеленским пришлось отложить на поздний срок.