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В Гидрометцентре заявили о сокращении холодного времени года в России

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В Гидрометцентре заявили о сокращении холодного времени года в России

Москва, 2 сентября. В Гидрометеорологическом научно-исследовательском центре рассказали о том, что в России сокращается холодное время года.

С заявлением на тему в интервью «Российской газете» выступил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд, уточнив, что речь идет о севере страны и средней полосе России.

«Уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям»,  — пояснил погодный специалист.

По словам Вильфанд, в российской столице январские температуры повысились на два градуса, что является очень существенным смещением температур. Также повышаются и летние показатели.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость. А зимой даже 15-градусов отклонения – норма»,- констатирует Вильфанд. 

В Гидрометцентре заявили о сокращении холодного времени года в России

Как напоминает RT, не так давно эксперты ООН пришли к выводу, что каждый живущий на Земле может помочь спасти планету от изменения климата. Для этого нужно потреблять меньше мяса, использовать меньше химикатов и защищать леса.

Исследователь университета Эксетера Рейс Тирадо  назвал изменение системы ведения сельского хозяйства ключевым фактором в борьбе за Землю. Переход с мяса на овощи освободит занятые под животноводство земли для земледелия, что позволит накормить больше нуждающихся.

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Источник: Российская газета
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