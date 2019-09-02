Москва, 2 сентября. Исследователи из Европейского общества кардиологов в рамках последнего конгресса представили результаты исследования, которые они проводили на протяжении шести лет с привлечением полумиллиона людей в возрасте после 40 лет.

Ученые рассказали, как снизить риск ранней смерти после 40 лет. Выяснилось, что пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы физические нагрузки дают больше пользы, чем людям без этих недугов. Эксперты выявили у участников эксперимента из первой группы снижение риска смерти от болезней сердца на 14%. Как пишет Medical Xpress, у людей без болезней сердца снижение риска составило 7%.

Как объяснил ученый Сеульского национального университета, кардиолог Си Хек Канг, значительно снижался риск смерти у людей с заболеваниями сердца при ходьбе по 30 минут пять дней в неделю. Он также рекомендовал им совершать восхождение на гору без грузов. Физической нагрузке нужно уделять 75 минут в неделю.

Напомним, ученые из США назвали новый способ избежать ранней смерти. По данным специалистов американского колледжа кардиологов, огромное значение для здоровья имеют частые и интенсивные физические упражнения.

Сидячий образ жизни, как подчеркивают медики, наоборот, повышает риск преждевременной смерти. Устранить эту связь может увеличение физической активности. К такому выводу эксперты пришли по итогам исследования, участниками которого стали 149 тыс. 77 австралийцев в возрасте 45 лет и старше. Все они заполнили анкеты, указав, какое количество времени они проводят сидя и стоя, а также как долго они спят. После всех участников разделили на несколько групп. В первую вошли те, кто сидит менее четырех часов, во вторую — от четырех до шести часов, а в третью — те, кто сидит от шести до восьми и более восьми.

Еженедельная физическая активность была классифицирована как недостаточная, если ей уделялось менее четырех часов. Активность от 150 до 419 минут классифицировалась как достаточная, высокой была названа активность выше 420 минут (не менее часа в день). Медики пояснили, что сидение более шести часов сказывается на риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, что повышает риск смертности. При этом даже у тех, кто сидит мало, этот риск также оставался высоким, если уровень физической активности был низким. Идеальным вариантом ученые считают частые и интенсивные физические упражнения.

Кроме того, стало известно, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта. Американские ученые пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа.

Раньше специалисты считали, что наиболее важную роль в появлении проблем с сердечно-сосудистой системой имеет «верхнее» давление. Как пишет издание Medicalxpress, «нижнее» давление зачастую игнорировалось. Стало известно, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта.

Как объяснили специалисты, сегодня они пришли к выводу, что систолическая и диастолическая гипертензия одинаково влияют на риск развития заболеваний при нижнем пороге 130/80.

Прийти к таким результатам позволил анализ 35 миллионов показаний артериального давления. Специалисты оценили медицинские данные более миллиона человек.

Также ученые из Швеции, проведя цикл долгосрочных исследований, выяснили, как можно избежать смерти после перенесенного инфаркта. Итак, чтобы снизить риск летального исхода до минимума, надо быть физически активным, понятное дело – в меру, то есть ровно настолько, насколько позволяет здоровье, и как предпишет врач.

В исследовании приняли участие более 22 тысяч пациентов, перенесших инфаркт миокарда в период с 2005 по 2013 годы. Добровольцы в ходе опроса указали, как часто они тренировались в течение предыдущей недели.

Уточняется, что в среднем, за 4,2 года умерли 1087 пациентов. При этом риск смерти был выше у тех, кто не был физически активным. Редкие тренировки снижали вероятность смерти на 37%, а постоянные — на 59%.

При этом, что тоже очень важно, как говорят специалисты здравоохранения, перенесшие инфаркт люди должны уделять внимание упражнениям как минимум, два раза в неделю.

Кроме того, «тихие» сердечные приступы могут предшествовать смерти от внезапной остановки сердца, считают медики.