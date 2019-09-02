Трамп предпочел гольф годовщине Второй мировой войны

Вашингтон, 2 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп отправился играть в гольф после отмены поездки в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание The Independent.

Траурные мероприятия прошли в польской столице в воскресенье, 1 сентября. В этот день в 1939 году нацистские войска напали на Польшу. Американский лидер отправил вместо себя на мероприятие вице-президента США Майка Пенса, передает телеканал «360».

Хозяин Белого дома отменил визит в связи с приближением урагана «Дориан», который 2 сентября должен достичь побережья штата Флорида. Президент пожелал лично контролировать деятельность федерального правительства.

Однако 31 августа президент США отправился играть в гольф в свой собственный клуб в Стерлинге, расположенный в Вирджинии. Время о времени Трамп делал записи в своем Twitter-аккаунте о том, что ураган угрожает не только Флориде, но также штатам Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, пишет Infox.ru.

Однако представители СМИ обратили внимание, что Трамп мог бы вернуться из Европы раньше, чем на США обрушится ураган. Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что «пребывание внутри страны лучше».

Любимым местом Трампа называют поместье Мар-а-Лаго, которое расположено на побережье Флориды. После покупки коттеджа в 1985 году миллиардер превратил его в роскошный гольф-клуб. Поместье находится на пути урагана «Дориан».