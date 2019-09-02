Дети Хабаровского края добираются до школ на лодках из-за паводка

Хабаровск, 2 сентября. Школьники Хабаровского края добираются до учебных заведений на лодках из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, сейчас в зоне паводка находятся 69 населенных пунктов. По состоянию на утро 2 сентября подтоплено 182 частных жилых дома. Спасатели откачивают воду, организуют полевые кухни, доставляют вещи в пункты временного размещения, привозят питьевую воду и оказывают другую помощь населению. Кроме того, сотрудники спецслужб организовали лодочные переправы.

«Сегодня, на праздничные линейки в школы спасатели помогли добраться школьникам и их родителям на лодках. Пока вода не спадет, спасатели будут ежедневно сопровождать ребят в школу по воде до суши», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Отметим, что в зоне затопления оказалась и соседствующая с Хабаровским краем Еврейская автономная область. Здесь спасатели на руках несут школьников к машинам, а затем доставляют в учебные заведения, передает «Царьград». Также сотрудники спецслужб помогают родителям, сообщили в пресс-службе «Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России».

Напомним, в связи с паводком в Хабаровском крае был объявлен режим ЧС. Наводнение возникло из-за поднявшегося уровня воды в реках. Ситуация усугубилась сильными дождями. ГУ МЧС по Хабаровском краю просит владельцев домов очищать ливневые канализации и призывает жителей региона временно отказаться от вылазок на природу, передает «ФедералПресс».