СК проверит заявление журналистов после конфликта с сенатором Мархаевым

Красноярск, 2 сентября. Следственный комитет начал проверку по заявлению сотрудников РЕН ТВ, которые пожаловались на конфлик с членом Совета Федерации от Иркутской области Вячеславом Мархаевым. Об этом сообщили в СУ СК по Бурятии.

Ранее телеканал сообщил, что его сотрудница Евгения Могилевская заявила о нападении Мархаева. Инцидент произошел после того, как съемочная группа задала сенатору вопрос о причастности к игорному бизнесу его семьи. В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор ушиб.

«Начата проверка по обращению журналистов РЕН ТВ по факту препятствования группой граждан законной деятельности журналистов», — цитирует представителя управления СК по Бурятии Елену Димову РИА Новости.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и участников конфликта.

Сенатор сообщил изданию, что обратился с иском в Мосгорсуд и к генпрокурору Юрию Чайке в связи с материалами РЕН ТВ. Мархаев считает, что репортажи порочат его честь и достоинство. Инцидент парламентарий связал с решением баллотироваться на пост мэра Улан-Удэ.