Медведев впервые вышел в четвертьфинал US Open

Нью-Йорк, 2 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open) победил представителя Германии Доминика Копфера и впервые вышел в 1/4 финала турнира.

По окончании встречи 23-летний спортсмен исполнил победный танец и поблагодарил зрителей, которые мешали ему в течение игры.

Dancing his way into the final eight! ????



Daniil Medvedev is through to the first Grand Slam quarterfinal of his career after fighting past Koepfer in four sets.@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/wbTz7jahMr