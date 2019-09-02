Нового министра образования Украины высмеяли за безграмотный текст

Киев, 2 сентября. Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети запись с множеством грамматических ошибок. Об этом в Facebook сообщила юрист Татьяна Монтян.

Пользователи высмеяли новую главу Минобразования Украины за безграмотный текст.

«У нас в школе за такое на костер отправляли», — иронизировал один из пользователей.

«У этой есть все шансы окончательно добить остатки образования», — констатировал другой комментатор.

Нашлись и те, кто вспомнил политическое прошлое Украины.

«Зачем быть профессором и понимать все процессы, проще сходить на Майдан и ты уже министр», — написал один из комментаторов.

Вскоре досталось от пользователей и Монтян. Некоторые комментаторы отметили, что ошибок в записи Новосад было не очень много. Другие пользователи обратили внимание, что Монтян сделала несколько неправильных исправлений и пропустила ряд ошибок.

Анна Новосад назначена министром образования и науки Украины 29 августа. На этом посту она сменила Лилию Гриневич.

Тогда же Верховная рада Украины поддержала кандидатуры на другие должности членов кабинета министров, предложенные от имени парламентской коалиции премьером Алексеем Гончаруком, сообщает RT.

За проголосовал 281 парламентарий. При этом все они представляют партии «Слуга Народа», «За будущее», есть и внефракционные депутаты. Другие политические силы, представленные в Раде девятого созыва, голосовать за новый состав кабмина не стали.