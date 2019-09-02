В США назвали возможную причину ядерной войны

Вашингтон, 2 сентября. Бывший заместитель главы Пентагона Роберт Уорк рассказал, что серьезная опасность использования военными систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в его участии при принятии решения о нанесении ядерного удара.

Размышлениями на тему экс-заместитель министра обороны США поделился в интервью изданию Breaking Defense, пояснив, что в некоторых ситуациях ИИ может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу.

Американский эксперт также добавил, что военное применение искусственного интеллекта может привести к плачевным последствиям и без его прямого участия в управлении ядерным оружием.

«Представьте, система искусственного интеллекта в командном центре китайских войск, проанализировав оперативные данные, заявляет, что США готовятся нанести удар по Китаю и рекомендует нанести превентивный удар», — уточнил Уорк.

Как напоминает RT, в середине августа газета Daily Mail представила результаты исследования ученых из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси о последствиях полномасштабной ядерной войны между США и Россией.

По данным авторов исследования, в атмосферу будут выброшены порядка 147 миллионов тонн сажи. За несколько недель облака сажи окружат всю планету, на которой после этого начнется затяжная ядерная зима.

В это время средняя температура на поверхности Земли упадет до +9 градусов. Чтобы облака из сажи начали рассеиваться, необходимо не менее семи лет. Еще через три года показатели солнечного света вернутся к норме.