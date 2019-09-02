Власти Южной Каролины и Джорджии объявили обязательную эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Колумбия, 2 сентября. Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер распорядился о неукоснительной эвакуации жителей прибрежных районов по причине надвигающегося урагана «Дориан». Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Как отметил руководитель штата, эвакуация стартует в обед понедельника. По данным издания, приказ коснется примерно 1 млн человек.

Глава штата Джорджия Брайан Кемп ранее распорядился об обязательной эвакуации в прибрежных районах из-за приближения урагана «Дориан». Жителям шести округов штата, расположенных вдоль Восточного побережья Штатов, предписано эвакуироваться, начиная с 12.00 по местному времени понедельника, пишет «Ридус».

«Граждане, проживающие к востоку от шоссе 95, после полудня завтра должны эвакуироваться из-за урагана «Дориан», — подчеркнул Кемп в своем Twitter-аккаунте.

Он рекомендовал жителям Джорджии быть бдительными и следовать мерам предосторожности. Кроме того, губернатор предупредил, что рухнувшие деревья, разорванные линии электропередачи, подтопления, которые обязательно вызовет ураган, поставят под угрозу сеть автомобильных дорог и мостов на побережье штата.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в настоящее время действует в Джорджии, а также в штатах Флорида, Северная Каролина и Южная Каролина, сообщает Deita.ru.

Согласно последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами страны, «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона.