Военные возвели дамбу для защиты Комсомольска-на -Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 2 сентября. Российские военные завершили возведение дамбы в Комсомольск-на-Амуре, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Всего в работе было задействовано 120 военнослужащих и 25 единиц техники. Дамба соединила защитные конструкции двух предприятий. Она защитит от подтопления целый район города. Ее общая протяженность более 3 километров.

После возведения дамбы военные переместились в район Индустриального шоссе, а также поселка Менделеево. Там будут проводиться работы по укреплению дамбы, ее высота должна составить до девяти метров.

Оказывается помощь комсомольскому авиационному заводу. Военные доставляют около 300 кубометров грунта в сутки, а также заготавливают мешки с песком, сообщили в пресс-службе.

Уровень воды в Амуре в понедельник составил 753 сантиметра. Он может подняться до 820 сантиметров, опасным уровнем считается 650 сантиметров.

Как сообщает RT со ссылкой на МЧС, всего в четырех регионах Дальневосточного федерального округа подтоплены 85 населенных пунктов. Для ликвидации последствий паводка задействованы 3,3 тысячи человек и 803 единицы техники.