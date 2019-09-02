Минэкономики Крыма заключило с компаниями Сирии контракты на $250 млн

Дамаск, 2 сентября. Министерство экономики Республики Крым на 61-й Дамасской международной ярмарке заключило контракты с компаниями Сирии на 250 миллионов долларов.

С заявлением на тему перед журналистами выступил руководитель совета крымской Торгово-промышленной палаты Владимир Клименко, отметив, что оплата в рамках соглашений будет производиться в национальных валютах.

«В частности, стороны договорились о поставках в Сирию высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающей и горной промышленности, а из Сирии на комбинат в Армянске будут поставлять медную руду и фосфаты», — рассказал Клименко.

Добавим, что помимо Крыма на международной ярмарке в Дамаске представлены и некоторые другие российские регионы — Москва, Санкт-Петербург, Кировская область, Республика Мордовия.

Как напоминает «Газета.ru», 61-я Дамасская международная ярмарка проводится в столице Сирии с 28 августа по 6 сентября. Два года назад, после возобновления работы, на выставке были представители всего двух российских компаний. Сейчас же в Дамаске работают 16 предприятий из России.